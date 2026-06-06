きょう6日 (土) から7日 (日) にかけて、全国的に雲が広がりやすい天気となりそうです。低気圧が通過する影響で、きょうの夕方ごろから九州や四国で雨が降り始め、次第にその範囲が東へ拡大します。西日本ではあすを中心に、東日本ではあす午後から8日 (月) にかけて雨が降る見込みです。また、北海道ではきょうを中心に雨が降るでしょう。先日の台風6号と比較すると影響は限定的ではあるものの、西日本の太平洋側を中心に土砂災害