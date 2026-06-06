中津城の黒田官兵衛と光姫像（写真：gotoshoji／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第21回「風雲！竹田城」では、秀吉と秀長が播磨の攻略にあたる。さらに秀長は総大将として但馬の竹田城攻めを任されることにな