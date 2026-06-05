エアコンの修理を巡るトラブルが相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。【要注意】即日対応の業者に「エアコン」の修理依頼したら…これがトラブル事例です国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどには、「インターネットで検索した即日対応の業者に修理を依頼し、高額な料金を支払ったが直っていなかった」「修理してもエアコンが直らず、再修理を依頼したいが業者と連絡が取れない」