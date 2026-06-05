牛もち 730円 岡山県北部の新庄村にある道の駅「がいせん桜新庄宿」。村特産のもち米「ひめのもち」を使った商品が多く並びます。 もっちもちの「大福」に「もち米焼酎」。ひめのもち100％で作られた真っ白なお餅も！ （メルヘン・プラザ広報／栃澤まどかさん）「もち米粉をいろんな商品に入れてここでしかないものもありますので、楽しんでいただきたい」 食堂で楽しめるのはこちら。一見牛丼に見えますが…