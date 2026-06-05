5日、楽天モバイルの新店舗「楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店」がオープンした。新店舗のオープンを記念して、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が“一日店長”としてセレモニーに参加した。 楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店 山梨県では8店舗目となる「楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店」。店頭では、スマートフォンの購入や修理受付、契約に関する手続きなどを