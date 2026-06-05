5日、楽天モバイルの新店舗「楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店」がオープンした。新店舗のオープンを記念して、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が“一日店長”としてセレモニーに参加した。

楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店

山梨県では8店舗目となる「楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店」。店頭では、スマートフォンの購入や修理受付、契約に関する手続きなどを利用できる。楽天カードや光回線に関する手続きも利用できるほか、スマホ購入者に向けてガラスコーティング、データ移行サービスなども受け付ける。

楽天モバイル ラザウォーク甲斐双葉店 住所 山梨県甲斐市志田字柿木645-1 ラザウォーク甲斐双葉 2F 営業時間 10時～21時

高校時代は長野県の諏訪に暮らしながら、3年間、甲府にある高校へ通っていたという藤森。当時は、スマホ登場前で、PHSを利用しており「電車に乗ると途切れるし、メッセージで送れる文字数も限られたが、その制限で思いを込めるのが良かった」と振り返る

藤森が楽天モバイルの一日店長となるのは今回が初めて。楽天市場のCMキャラクターから始まり、現在は楽天モバイルのCMにも登場している。

自身も楽天モバイル回線を利用しているとのことで、「以前は携帯電話料金で1万5000円～1万6000円、高い月は3万円を超えることもあった。それが（楽天モバイルを利用する今は）4000円もしない」とその安さをあらためて紹介。

さらには「楽天証券、楽天カードなども使っていて、ポイントがたくさん貯まる。そのポイントで毎月の楽天モバイル利用料が相殺されて、“タダ”が続いている」と楽天経済圏を使いこなしている様子を語っていた。

セレモニーのあとは、店頭で藤森も参加する形で抽選会が実施され、来場客にさまざまなグッズをプレゼント。藤森のサイン色紙を当てる人も出るなど、盛り上がった様子だった。なお、抽選会は6月6日（土）にも実施される。