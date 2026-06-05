【シュヴァルグラン】 予約期間：6月5日～8月19日 12月 再販予定 価格：26,800円 ファット・カンパニーは、フィギュア「シュヴァルグラン」を12月に再販する。予約期間は8月19日まで。価格は26,800円。 本製品は、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」より、勝負服「Grand itinéraire」を纏った「シュヴァルグラン」を