2026年5月期における登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2026年5月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】先月より4ランクアップ！5月12日に一部改良を行った『トヨタ・カローラ』全52枚2026年5月期 登録車通称名別新車販売トップ101位トヨタ・ヤリス：1万401台2位トヨタ・カローラ：9799台3位トヨタ・ライズ：9633台4位トヨタ・シエンタ：9314台5位トヨタ・ルー