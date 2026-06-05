2026年5月期における登録車新車販売の車名別ランキング

日本自動車販売協会連合会は、2026年5月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。

【画像】先月より4ランクアップ！5月12日に一部改良を行った『トヨタ・カローラ』 全52枚

2026年5月期 登録車通称名別新車販売トップ10

1位 トヨタ・ヤリス：1万401台

2位 トヨタ・カローラ：9799台

3位 トヨタ・ライズ：9633台

4位 トヨタ・シエンタ：9314台

5位 トヨタ・ルーミー：8381台

6位 ホンダ・フリード：6622台

7位 トヨタ・アルファード：6454台

8位 トヨタ・ヴォクシー：5985台

9位 トヨタ・ノア：5912台

10位 トヨタ・アクア：5090台



5月12日に一部改良し、9799台を販売したトヨタ・カローラが前月から4ランクアップ。 トヨタ自動車

登録車の2026年5月期の車名別新車販売台数は、本年3月の環境性能割の廃止を踏まえた登録・届け出先送りの積み残しの影響が少なからず出た成績となった。

第1位には前年同月比11.5％減ながらも1万401台を売り上げたトヨタ・ヤリスが21カ月連続で首位をキープ。

続く第2位には本年5月12日に主力のセダンとツーリングの一部改良を図って同48.2％増の9799台を成し遂げたトヨタ・カローラが前月から4ランクアップで、第3位には同8.6％増の9633台を販売したトヨタ・ライズが前月と同位で、第4位には同25.6％増の9314台を達成したトヨタ・シエンタが前月と同位でランクインする。

第5位には同4.3％増の8381台を記録したものの前月から3ランクダウンしたトヨタ・ルーミーが入った。

以降は前月から4ランクアップを果たしたホンダ・フリード、同1ランクアップのトヨタ・アルファード、同3ランクダウンのトヨタ・ヴォクシー、前月と同位のトヨタ・ノア、同2ランクアップのトヨタ・アクアの順で続き、前月と同様にトップ10の内9台をトヨタ車が占める結果となった。

ホンダはフリードが第6位に入ったものの、トップ10常連のヴェゼルが第19位（同0.6％増の3480台）と苦戦。

さらに、日産はノートが第13位（同21.6％減の4303台）、セレナが第17位（同12.2％減の4184台）にとどまった。

トップ10以降は？

トップ10以降も、環境性能割の廃止の影響が一部で出た。

昨年12月に第6世代となる新型に切り替わり、本年3月にはPHEVモデルを追加したトヨタRAV4は前年同月比159.3％増の4947台を成し遂げて第10位に、5ドア仕様のノマドの販売を再開したスズキ・ジムニーは同34.7％増の4230台を販売して第15位に、本年5月14日にジャストモデルのFJを発売したトヨタ・ランドクルーザーは同7.3％増の3551台を記録して第18位にランクイン。



5ドア仕様のノマドの販売を再開したスズキ・ジムニーは4230台を販売。 スズキ

また、本年1月にマイナーチェンジを果たした三菱デリカD:5は同44.0％増の2662台を登録して第23位に、昨年10月にビッグマイナーチェンジを図ったスズキ・クロスビーは同118.7％増の1844台を売り上げて第27位に、本年5月21日に全面改良を実施して新型に移行したマツダCX-5は同63.5％増の1771台を販売して第29位に位置する。

さらに電気自動車では、昨年10月にマイナーチェンジを図るとともに車両価格を大幅に引き下げたトヨタbZ4Xが同4527.3％増の2036台を成し遂げて第25位に、本年5月22日に販売をスタートしたホンダ・スーパーワンが1736台を登録して第31位に、本年1月より第3世代の新型モデルの販売を開始した日産リーフが同351.4％増の1422台を販売して第35位に入った。