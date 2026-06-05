5気筒エンジン50周年記念車の受注を開始アウディは6月2日、5気筒エンジン誕生50周年を記念した限定車『アウディRS3 コンペティション・リミテッド』を発表、日本では100台の限定で受注が開始された。【画像】アウディの理念を体現する5気筒50周年記念車『アウディRS3 コンペティション・リミテッド』全26枚今やアウディの伝統といえる5気筒エンジンは、1976年に『アウディ100』に搭載されて登場した。アウディ5気筒エンジン50周