OpenAIは6月4日(米国時間)、ChatGPTのメモリ機能へのより高性能でスケーラブルな新しいメモリ合成システム導入を発表した。「Dreaming」と呼ばれる手法を基盤に据えた第3世代のメモリシステムで、「メモリの陳腐化」「正確性」「拡張性」の課題に対処することを目的としている。米国で同日からChatGPT PlusおよびProユーザー向けに提供を開始し、今後数週間かけて他の国やFree、Goユーザーにも順次展開する。ChatGPTのメモリ機能は