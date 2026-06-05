「日本医師会の会長は誰がやってもそう変わらない」医師不足や病院の廃業・経営悪化など、医療崩壊の危機が眼前に迫る中、業界の代弁者たる「日本医師会」に当事者意識はあるのか……。日本医師会は「過剰医療」「無駄な医療」という根深い問題を長年放置してきたが、背景には医師会の存在も含めた医療界の「構造」そのものに問題がある、という事実がある。では、どうすればいいのか。＊＊＊すでに深刻化している医師不足、