家電量販店をめぐる経営統合の動きです。広島にも多くの店舗がある「エディオン」と業界最大手の「ヤマダホールディングス」が、経営統合に向けて検討していることがわかりました。エディオンとヤマダホールディングスは4日、一部報道を受け「経営統合について検討していることは事実」と発表しました。■橋本 浩 記者リポート「広島市安佐南区の八木地区には、エディオンとヤマダデンキが両隣で並んでいま