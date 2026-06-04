橋の安全を守る取り組みなどを紹介するパネル展が、徳島市で開かれています。このパネル展は、橋や道路を守るメンテナンス活動について知ってもらおうと、国土交通省徳島河川国道事務所などが開きました。会場には建設から約60年が経過し、現在補修工事が行われている徳島市内の歩道橋をモデルに、橋の構造や点検の様子を解説したパネル10点が展示されています。歩道橋の補修現場で使われている材料の展示コーナーでは