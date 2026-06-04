俳優の石原良純（64）が4日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。パーソナリティーで元テレビ朝日・ジャーナリストの玉川徹氏との不仲説について言及した。テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で共演している2人。リスナーから「仲が悪いんじゃないか」というメッセージが多く寄せられたといい、その1つが紹介された。すると、石原は「だからさ、仲がいいとか悪いとか