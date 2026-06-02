あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第212回】競馬サイトのAI予想も増えました。精度も上がっているようです。私はデータ整理などで重宝しています。じゃいさんがAIを予想に使っている場合はどう活用しているのか教えてください。＊＊＊ダービーはロブチェンが2冠目達成！朝