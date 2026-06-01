日本代表は５月31日、国立競技場で行なわれたワールドカップ直前の国際親善試合でアイスランド代表と対戦し、FW小川航基の決勝ゴールで１−０の勝利を収めた。この一戦を受けて、韓国メディア『SPOTV NEWS』も反応。「ワールドカップ優勝を目ざす日本がリザーブチームのアイスランドに苦戦、辛くも１−０で勝利」との見出しで試合を報じた。同メディアは、日本がブラジルやイングランドを破るなど好結果を積み重ねてきた一方