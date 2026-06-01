常勝軍団にあって、衝撃的だ。鹿島アントラーズは、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを首位で突破。そして５月30日にプレーオフラウンド第１戦で、WEST１位のヴィッセル神戸と敵地で対戦したのだが、０−５でまさかの惨敗を喫した。自分たちは１点も奪えなかったのに対し、28分の被弾を皮切りに失点を重ね、元鹿島の大迫勇也にはハットトリックを許した。鬼木達監督は試合後、「昨年も含めてやってきたようなと