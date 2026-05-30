タレントの北斗晶が29日に自身のアメブロを更新。五十肩の疑いがあるほどの肩の痛みに悩み、対策として購入した商品を紹介した。この日、北斗は「近頃、肩と背中が痛くてね〜」と切り出し「昔の古傷なのか！？それとも五十肩？」と体の不調を告白。「あまりの痛さに起きたら、まずはゆっくり肩を前と後ろに10回づつ回してなんとかやってます」と現状を説明した。続けて、長男・健之介さんとその妻で元女子プロレスラーの凛とのロケ