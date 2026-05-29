インフレによる地価高騰やオフィス賃料の上昇を背景に、不動産業界は好況に沸いている。その一方で、足元の関連銘柄の株価は伸び悩み、半導体など外需株とのパフォーマンスの差が開きつつある。大手３社を中心に割安感が増してきたとみられ、押し目買いを探るタイミングと考えたい。＜オフィス需給ひっ迫続く＞５月中旬に三井不動産、三菱地所、住友不動産の不動産大手３社が開示した前３月期の業績は、連結営業利