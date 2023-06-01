timeleszの松島聡が出演するピーチ・ジョンのWeb動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編が、29日10時より特設サイトで公開される。それに先駆け、同日4時からショートバージョンが公式YouTubeチャンネルで配信されている。timelesz 松島聡動画では、松島が同日発売の新作ルームウェアを着用し、自身が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーも登場。“恋人目線”で描かれるストーリー仕立てとなっ