脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）が、友人たちとの最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】療養中の清原翔とあいみょんらの写真清原は2013年からファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、NHK連続テレビ小説「なつぞら」やTBS系ドラマ「恋はつづくよどこまでも」などに出演し、俳優としても活動の幅を広げてきた。2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けた