赤城乳業は、「フロリダサンデー ブルーベリー」「フロリダサンデー マンゴー」を、5月下旬から順次全国で発売する。容量は210ml、希望小売価格は各238円(税込)。「フロリダサンデー」は、1980年代に販売していた商品を2020年に復活したサンデーアイスシリーズ。2026年で復活から7年目を迎え、累計販売数は6800万個（2026年4月末時点）を突破している。〈たっぷりソースが特長の人気サンデーアイス〉「フロリダサンデー」は、たっ