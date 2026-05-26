中南米でのプレーを経験…谷口容基さんが伝えるMLB選手の思考メジャーリーガーの思考が、日本の少年野球にも必要かもしれない。ドミニカ共和国など海外でのプレー経験が豊富な谷口容基さんは現在、関西を拠点にオンライン野球教室「DREAM SCHOOL」などで小中高生から大学、独立リーグの選手まで幅広く指導している。MLBの選手とも交流があり、一流選手の言動を伝えることも指導の一環となっている。ドミニカ共和国でのアカデミ