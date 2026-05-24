T・ヘルナンデスは逆転3ランを含む6打点の大暴れ【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に11-3で快勝した。佐々木朗希投手が5回3失点の粘投で3勝目を挙げた一戦。勝利後に恒例となった球団公式X（旧ツイッター）による“No.1写真”には、大谷翔平のイタズラな表情が選ばれた。初回に連打と佐々木の悪送球などで3点を失ったドジャースだが、4