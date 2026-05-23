トリップドットコム（Trip.com）は、「人気海外航空券タイムセール」を5月25日午前10時から午後11時59分まで開催する。エコノミークラス片道航空券がソウル行きが6,900円から、釜山行きが7,900円から、台北行きが8,900円から、バンコク・シンガポール行きが10,900円から、ダナン・セブ行きが13,900円から、ハワイ行きが20,900円から。搭乗期間は5月25日から8月31日まで。対象は日本版アプリからの予約かつ会員に限られ、1人1回限り