岡本夏美と沢村玲（ONE N’ ONLY）がW主演を務める連続ドラマ『今から、親友やめようか。』が、6月25日よりMBSドラマフィル枠で放送されることが決定した。 参考：ナム・ユンス、『メリーベリーラブ』出演決定チ・チャンウクと今田美桜の“サポーター”に 本作は、コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」TL部門賞や「Renta!マンガ大賞 2025」TL 部門大賞などを受賞した、