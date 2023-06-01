【Amazonセール：XPPen 液晶タブレット】 開催期間：5月20日～6月2日23時59分 Artist Pro 24（Gen 2） 【拡大画像へ】 Amazonで、XPPenの液晶タブレットがセール対象となっている。開催期間は6月2日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、Calman認証ディスプレイを搭載した「Artist Pro 24（Gen 2）」と、直感的な操作が可能な「X-Touch」テクノロジ}