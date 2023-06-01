Girls²が、6月24日に発売する3rdフルアルバム『Seven Blooms』より、収録曲「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」を本日先行配信リリースした。今作のアルバム「Seven Blooms」のCDには、rhythm zone移籍後に制作したポップな高揚感とクールなグルーヴが共存する「LET ME DANCE」、6月26日開催の日本武道館公演をイメージして書き下ろした「TIP TOP」、タオルを振り回し会場を巻き込むライブチューン「FIRE!!」のほか、本日リリースしたア