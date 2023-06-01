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01.BLOOM! BLOOM! BLOOM!
02.Eagle Eyes
03.LET ME DANCE
04.LET ME GO
05.FIRE!!
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07.♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie
08.Melty Love
09.First Love
10.¥Ò¥Þ¥ï¥ê
11.Feel Like Home
12.TIP TOP
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01.BLOOM! BLOOM! BLOOM! (Music Video)
02.LET ME DANCE (Music Video)
03.Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤feat. Gorie (Music Video)
04.Melty Love (Music Video)
05.BLOOM! BLOOM! BLOOM! (Music Video Making Movie)
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¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.Melty Love
02.TIP TOP
03.FIRE!!
04.Snowflakes (Live)
05.Unmelting Snow (Live)
06.Melty Love (Live)¡¡
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¡ãGirls² WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É¡ä
01.Snowflakes
02.Good Night Santa
03.Shangri-la
04.Party Time!
05.WINTER LIVE Special session / ¾®ÅÄÍ®ÍÕ, ¾®Àîºù²Ö, »³¸ýåºÍå
06.80¡Çs Lover
07.Juga Juga JUNGLE
08.LET ME DANCE Dance Track
09.LET ME DANCE
10.Pretty Boss / KIRA
11.Flutter / ¾®ÅÄÍ®ÍÕ, ¶ùÃ«É´²Ö
12.¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¯¤ì¤¿´ñÀ× / Äá²°Èþºé, ¾®Àîºù²Ö, »³¸ýåºÍå
13.First Love
14.Make My Day
15.¤µ¤¯¤é¡¢ÆÏ¤±
16.♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie
17.Good Days
18.C¡Çmon Neo Zipang!!!
19.HERE WE GO
20.¥Á¥å¥ï¥Ñ¥Í¡ª
21.Unmelting Snow
22.I wanna Àë¸À
23.Melty Love
24.WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É Special medley
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥á¥ê¥¯¥ê¡ª / Holy Magic ¡ÁÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ò¤±¤Ê¤¤ËâË¡¡Á / STARRRT! / Swipe Up / Girls Revolution
25.Âç»ö¤Ê¥â¥Î
26.¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö
27.Magic
¡¦Girls² WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É - Documentary
¢§MVÈ× ±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊDVD / Blu-ray¡Ë
01.Melty Love (Music Video)
02.Melty Love (Music Video Making Movie)
◾️¡ãGirls² 7th Anniversary ¡ÈSeven¡ßSeven in Bloom -The Live-¡È¡ä
2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
17:00 ³«¾ì / 18:00 ³«±é
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ TEL¡§0570-550-799
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40436/
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