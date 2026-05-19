20歳の誕生日にお酒を飲んだ人や、飲んでみたいと思う人は多いのではないでしょうか。漫画家・鮎さんの作品『深夜の年齢（再）確認』では、コンビニレジでのやり取りが描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約3.7万のいいねが寄せられました。【漫画】『深夜の年齢（再）確認』（全編を読む）夜12時手前のコンビニにて、女子大生の杏はお酒を購入します。お会計の際、レジの画面には「20歳以上ですか？」の文字が