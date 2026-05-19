Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホリングって、大画面スマホを持ちやすくするために “仕方なく” 着けるもの。そう思っていました。先日、「Aulumu G09」を入手するまでは。 Aulumu G09 スマホリング Magsafe - 360°回転 Magsafe リング/スマホスタンド 両面マグネット・アルミニウム合金製｜ iPhone 17/16/15/