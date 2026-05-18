「老いはすべての人に訪れるもの。目をそらすか、向き合うかで違ってくる」というのは、デザイナー・人形作家など多方面で活躍する粟辻早重さん（90代）。ひとり暮らしで自由だからこそ、あえて心と体にルールを課し、ほどよい緊張感を楽しんでいるのだとか。そこで、充実した毎日を過ごす粟辻さんの習慣を紹介します。※ この記事は『92歳、好き放題で幸せづくし』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成して