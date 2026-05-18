Shop.1【天神】water site.OTTO「鉄板焼きナポリタン（サラダ付き）」1420円天神駅から徒歩約5分の那珂川沿いにあるカフェレストラン「water site.OTTO（ウォーター サイト オットー）」。ランチ、カフェ、ディナー、バーと1日中使える、天神のオアシス的存在です。ランチにも人気のメニューは「鉄板焼きナポリタン（サラダ付き）」。そのほか、ふわふわの食感がたまらない「リコッタチーズパンケーキ」1280円など、デザートもおす