お酒や間食のつまみにいいとされる食材の落とし穴は何か。医師の森豊さんは「食物繊維が豊富で抗酸化作用のあるビタミン類を多く含むナッツ類はいいことずくめの食材だ。しかし、ダイエットとしては逆効果になってしまう注意点がある」という――。※本稿は、森豊、松生恒夫『血糖値は「腸」で下がる』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／puhhha※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／puhhha■糖質