【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の2つ目のコンセプト「YUSU LILY」バージョンの写真と映像を公開。最初のコンセプトとは180度異なる雰囲気で注目を集めている。 ■1stミニアルバム『FEARLESS』を彷彿とさせる演出に注目 今回公開された映像は、静かな水の中にいる5人のメンバーを白黒映像で映しており、幻想的かつ神秘的な雰囲気を演出している。先