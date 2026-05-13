安くて便利なグッズがそろう100円ショップですが、ときには長く使い続けたくなる“名品”に出合えるのも魅力です。プチプラグッズに詳しいESSEベストフレンズ101メンバーのやまみさんは、ダイソーとセリアに、それぞれ何年も愛用しているお気に入りのアイテムがあるそう。今回は、やまみさんイチオシのダイソー＆セリアの名品について語ります。1：散らかりを防止！輪ゴムの収納に便利なアイテム輪ゴムを取るとき、絡まったり数本