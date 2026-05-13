記事のポイントGoogleはAI Maxを拡張し、ショッピングや旅行領域まで広告適用範囲を広げた。検索広告はキーワードから意図モデリングへ移行し、自然言語クエリへの対応が進んでいる。広告運用はプロンプトベースへ進化し、マーケターの役割は上流設計へシフトしている。インターネットのエージェント時代はすでに本格的に進行しており、それと並行して「いかに収益化するか」という問い、すなわちAI広告戦争も同時進行している。Op