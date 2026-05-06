ウエニ貿易の腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、スヌーピーやウッドストックなどの個性豊かなキャラクターが描かれた『PEANUTS（ピーナッツ）』との初コラボレーションウォッチが登場した。＞＞＞PEANUTSコラボウォッチをチェック！（写真9点）スヌーピーとウッドストックのイラストが文字盤を旅する『ピーナッツ コラボレーション』。「Feeling Free」のテーマ名どおり、この時計がもたらすのは肩の力