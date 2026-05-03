【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 5−0 ヴィッセル神戸（5月2日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】宇佐美貴史の「変態すぎる股抜きヒールパス」33歳になっても「天才」ぶりは健在だった。ガンバ大阪のFW宇佐美貴史が、神トラップから股抜きヒールパスでスタジアムを大興奮させた。衝撃のテクニックがSNSでも話題となっている。G大阪は5月2日、明治安田J1百年構想リーグ第14節でヴィッセル神戸との関西ダービーを