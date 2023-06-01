5月3日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」に出場する新婚さんは、福岡県嘉麻市に暮らす54歳の夫と、北九州市に暮らす43歳の妻。ともに子どもを育ててきたシングル同士で再婚しながら、現在は“別居婚”を選択している。過去を乗り越え、それぞれの人生を大切にしながら築く、幸せなセカンドライフとは？ ©ABCテレビ 夫が6年前に移住したのは、福岡県の中央に位置する人口約3万人の嘉麻市。築40年の家に惚れ込んだ理