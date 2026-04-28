「ユニクロ・GU・無印良品」のプチプラアイテムを使った、お金をかけずに賢くおしゃれを楽しむ着まわしコーデを2つご紹介します。教えてくれたのは、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さん。ゲストには、3時のヒロイン・かなでさんが登場します！着まわしコーデをつくるプチプラアイテム10点！A：ピンクニット【写真】「GU」の2490円ニットで大人コーデスエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛