お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんがスイミングで目標を達成したことを報告し、反響を呼んでいる。 22日、「一年越し！★」と題してブログを更新した小原。長女のスイミングの記録について「こうめちゃんは、クロール50メートル＆背泳ぎ50メートル」を昨年５月に合格していたことを明かし、その後、「平泳ぎ練習に突入していました」と説明。 しかし「苦戦