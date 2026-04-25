新型「ハイエース」に人気集中！街で見かけない日はないほど、私たちの暮らしを支えてくれているトヨタ「ハイエース」。1967年に誕生して以来、ある時は物流の主役として、ある時は大切な人を運ぶ送迎車として、そしてある時は自由な時間を共にするパートナーとして、幅広いシーンで活躍してきました。【画像】超カッコいい！ これが「最新ハイエース」です！（30枚以上）「商用車の王様」というイメージが強いハイエースです