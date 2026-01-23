プラダ 2026年秋冬メンズコレクション「BEFORE AND NEXT」は、過去と未来を対立させるのではなく、そのあいだにある連続性を問い直す試みとして提示されました。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズが示したのは、過去を否定することなく、そこに蓄積された意味や経験を引き受けたうえで、次の一歩を考えるという態度です。Courtesy of PRADAコレクション全体を貫くのは、明確な構築性です。縦のラインを強調したシルエットや、身