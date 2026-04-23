東日本大震災から15年。日常生活で消費しながら備蓄を循環させる「ローリングストック」という言葉も、すっかり身近になりました。とはいえ、「なにから始めたらいいの？」と感じている人も多いはず。今回は、定期的に防災備蓄を見直している防災士のESSEベストフレンズ101・堀中里香さんに、「ローリングストック」の簡単な始め方を教えてもらいました。新生活を機に、ぜひチェックしてみてください。「いつものストック」を「2倍