記事ポイント日立ソリューションズ・テクノロジーが生成AI導入支援サービスの提供を開始。2026年4月23日から、コンサルティングとプロトタイプ検証を個別見積で提供。高性能RAGやオンプレミス構成で、精度と機密性の両立を支援。生成AIを導入しても、精度やセキュリティの課題から業務定着に至らない企業は少なくありません。日立ソリューションズ・テクノロジーは、そうした課題に対応する「生成AI導入支援サービス」の提供を開始