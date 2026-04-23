小学6年生と中学3年生を対象とした全国学力テストが、4月23日に県内でも行われました。全国学力テストは、児童・生徒の学力や学習状況を把握しようと、文部科学省が毎年、小学6年生と中学3年生を対象に全国一斉に行っています。県内では、国公立と私立の小中学校あわせて241校の約1万1000人が参加しました。このうち、徳島市の方上小学校でも6年生25人がテストを受けました。教科は、「国語」と「算数・数学」が小・中共通で実施さ