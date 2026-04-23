キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック） 」より、TVアニメ『ONE PIECE（ワンピース） 』に登場する四皇――バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィをイメージしたスマートウォッチが、4月27日（月）より予約開始、5月29日（金）に発売される。＞＞＞ONE PIECEスマートウォッチをチェック！（写真60点）TVアニメ『ONE PIECE』の著者は尾田栄一郎。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、20