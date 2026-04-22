大の漫画好きとしても知られるTHE ALFEEのリーダー・高見沢俊彦さんが今イチオシの作品を紹介。ここでは、限界OLの人生総決算リベンジストーリー『この世は戦う価値がある』について語ります。限界OLの人生総決算リベンジストーリー『この世は戦う価値がある』こだまはつみ／著小学館刊全5巻入社3年目の伊東紀里（きり）は、職場ではセクハラ、彼氏からはモラハラを受け、つらい毎日を送っていた。そんな状況に絶望し、遺品